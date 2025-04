Notizieaudaci.it - Addio a Michele Andreon: il musicista di Sesto al Reghena scompare improvvisamente a 51 anni

Leggi su Notizieaudaci.it

Una perdita improvvisa per la comunità, noto51enne dial, è scomparsoa causa di un arresto cardiaco. Dopo aver lavorato fino alle 19:00 presso l’Agraria Odorico di Cordovado, avrebbe dovuto raggiungere la moglie e la figlia a una festa di compleanno, ma non è mai arrivato.?Il tragico ritrovamentoPreoccupate per la sua assenza e l’assenza di risposte al telefono, la moglie Alessandra e la figlia Lisa sono tornate a casa, dove hanno trovatoprivo di sensi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Pordenone, non c’è stato nulla da fare.?Unamato e rispettatoera molto conosciuto nella comunità locale e nei comuni limitrofi come Cordovado e Morsano.