Ricatto hot a ex cliente | assolto Fabrizio Corona

assolto con la formula del "fatto non costituisce reato" Fabrizio Corona dall'imputazione di tentata estorsione ai danni di una sua ex cliente che lo aveva denunciato per un presunto un Ricatto legato alla pubblicazione di un video intimo che li ritraeva insieme. La procura di Milano chiedeva una condanna a un anno e 8 mesi e 700 euro di multa. Inoltre il giudice monocratico della sesta sezione penale ha disposto la trasmissione degli atti alla procura per valutare la posizione della parte civile con l'ipotesi di frode nel processo penale in merito alla produzione di uno screenshot di un chat scambiata con Corona che sarebbe stata alterata con la cancellazione di parte della conversazione. La donna, parte civile con l'avvocato Angelo Morreale, si era rivolta a Corona per dei servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Agi.it - Ricatto "hot" a ex cliente: assolto Fabrizio Corona Leggi su Agi.it AGI - Il giudice Mario Morra del Tribunale di Milano hacon la formula del "fatto non costituisce reato"dall'imputazione di tentata estorsione ai danni di una sua exche lo aveva denunciato per un presunto unlegato alla pubblicazione di un video intimo che li ritraeva insieme. La procura di Milano chiedeva una condanna a un anno e 8 mesi e 700 euro di multa. Inoltre il giudice monocratico della sesta sezione penale ha disposto la trasmissione degli atti alla procura per valutare la posizione della parte civile con l'ipotesi di frode nel processo penale in merito alla produzione di uno screenshot di un chat scambiata conche sarebbe stata alterata con la cancellazione di parte della conversazione. La donna, parte civile con l'avvocato Angelo Morreale, si era rivolta aper dei servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare.

Ricatto "hot" a ex cliente: assolto Fabrizio Corona. Fabrizio Corona accusato di ricatto “hot”, pm chiede condanna a quasi 2 anni per tentata estorsione. Chiede aiuto alla cartomante ma è incastrato dal ricatto hot: «Paga o mando i video alla tua ex fidanzata». Si ribella al ricatto dell’ex amante e lei invia le foto hard alla compagna e ai colleghi dell’uomo. Minaccia di pubblicare video intimi, ricatto hot all'ex: a processo il calciatore Andrea Di Gennaro, figlio di Antonio. Sexy-ricatto al parroco: «Costretto a versare 20mila euro». Ma per l'operaio era il sacerdote a voler fare ses. Ne parlano su altre fonti

Ricatto "hot" a ex cliente: assolto Fabrizio Corona - AGI - Il giudice Mario Morra del Tribunale di Milano ha assolto con la formula del "fatto non costituisce reato" Fabrizio Corona dall'imputazione di tentata estorsione ai danni di una sua ex cliente c ... (msn.com)

Corona assolto per tentata estorsione, era stato accusato di aver ricattato una donna con un video intimo - Fabrizio Corona è stato assolto dall'accusa di tentata estorsione per il presunto ricatto di una donna che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un ... (msn.com)

Ricatto hot a una dodicenne - Venticinquenne di Catanzaro accusato di aver tentato di estorcere foto e video che ritraevano nuda la minore di Frosinone ... (ciociariaoggi.it)