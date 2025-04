Grotte di Pertosa-Auletta | boom di visitatori nel primo trimestre 2025

visitatori nei primi tre mesi del 2025rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare l’afflusso, il fascino intramontabile delle Grotte di Pertosa-Auletta e l’offerta culturale del sistema museale. Salernotoday.it - Grotte di Pertosa-Auletta: boom di visitatori nel primo trimestre 2025 Leggi su Salernotoday.it Inizio d’anno da record per la Fondazione MIdA, che registra un incremento del 30% dinei primi tre mesi delrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare l’afflusso, il fascino intramontabile delledie l’offerta culturale del sistema museale.

