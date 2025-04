Tari tra chi non paga il Comune di Roma anche i ministeri | dal 2022 oltre 17 milioni di debiti

debiti dei ministeri con il Campidoglio risalgono al 2022. oltre 17 milioni di euro non dati al Comune di Roma per la tassa sui rifiuti. Tra i ministeri più indietro con i pagamenti capeggia quello della Difesa con 6 milioni e 95 mila euro di arretrati. Leggi su Fanpage.it deicon il Campidoglio risalgono al17di euro non dati aldiper la tassa sui rifiuti. Tra ipiù indietro con imenti capeggia quello della Difesa con 6e 95 mila euro di arretrati.

Tari, tra chi non paga il Comune di Roma anche i ministeri: dal 2022 oltre 17 milioni di debiti. I ministeri non pagano la Tari. Debiti con il Campidoglio per 17 milioni.

