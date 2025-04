Liberoquotidiano.it - Sostegno agli studenti con disabilità, via libera ai decreti sui percorsi di specializzazione dei docenti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si è tenuta ieri la seduta del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, costituito da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da esponenti del mondo delle associazioni delle persone con, oltre che da componenti di altre amministrazioni. Chiamato a pronunciarsi suiministeriali di cuiarticoli 6 e 7 del decreto-legge 71/2024, in materia didiper le attività dididatticoalunni con, il Comitato ha espresso parere favorevole. “Ho fortemente voluto, in sede di conversione del decreto-legge 71/2024, che vi fosse il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica nell'iter di perfezionamento dei, che mirano a rafforzare l'effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostricon