Favori in carcere al figlio del boss in cambio di "dritte" sulle scommesse, arrestata guardia penitenziaria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose e di accesso abusivo a sistemi informatici con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose". Sono le accuse che hanno portato all'arresto di due 43enni, Antonino Di Grazia e Carmen Palo Cataniatoday.it - Favori in carcere al figlio del boss in cambio di "dritte" sulle scommesse, arrestata guardia penitenziaria Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose e di accesso abusivo a sistemi informatici con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose". Sono le accuse che hanno portato all'arresto di due 43enni, Antonino Di Grazia e Carmen Palo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A 14 anni accusato tentato omicidio “con l’aggravante del metodo mafioso” dai pm di Napoli - E si rischia già di finire nel mirino di un clan rivale. Il 14enne entrò in azione con un altro ragazzino di 16 anni, poi arrestato per altri fatti. L’Ansa li ha descritti come “una banda di giovanissimi malavitosi, finita al centro di uno scontro interno alle fazioni che compongono il clan Contini, contrapposto alle famiglie dell’Arenaccia e del Buvero di Sant’Antonio Abate, capeggiate da un ... (Ilfattoquotidiano.it)