Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2024: percorso, orario, diretta

Giovedì 10 ottobre si disputa la 108esima edizione del Giro del Piemonte. I corridori dovranno percorrere 182 km da Valdengo a Borgomanero e affronteranno un dislivello complessivo di 1638 metri. La corsa si deciderà nella seconda parte dove ci sono le maggiori difficoltà altimetriche.

Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2024 : orari - programma - streaming - 15 per gli abbonati Diretta streaming: Rai Play e Discovery Plus dalle 14. 25 Orario di arrivo stimato: 16. PROGRAMMA GRAN PIEMONTE 2024 Giovedì 10 ottobre Valdengo-Borgomanero (182 km) Orario di partenza: 12. 5%), la Cremosina (4. In diversi possono giocarsi la vittoria, a partire da Marc Hirschi che è in condizione straordinaria, ha vinto domenica la Coppa Agostoni e in Italia ha fatto man ... (Oasport.it)