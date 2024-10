Deloitte, Graded tra le 67 eccellenze del Made in Italy. Grassi: Premiata la nostra cultura aziendale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Graded è tra le vincitrici della settima edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un traguardo importante al quale ha lavorato con impegno nell’ultimo anno (la prima fase del percorso è partita a fine novembre del 2023 con l’apertura delle candidature) un team trasversale interno coordinato dalla COO di Graded Ludovica Landi, con il supporto dell’ingegnere Maria Teresa Russo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è tra le vincitrici della settima edizione del Best Managed Companies Award, il premio per leimprenditoriali delinpromosso daPrivate in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un traguardo importante al quale ha lavorato con impegno nell’ultimo anno (la prima fase del percorso è partita a fine novembre del 2023 con l’apertura delle candidature) un team trasversale interno coordinato dalla COO diLudovica Landi, con il supporto dell’ingegnere Maria Teresa Russo.

