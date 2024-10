Calcio: Kvara "Sogno Georgia ai Mondiali e Napoli vincitore Champions" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La mia vita è cambiata completamente dopo nascita di mio figlio". ROMA - "Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia ha tanto da offrire. Faremo tutto il possibile per realizzare il nostro Sogno e giocare in Coppa del Mondo. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Ab Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Kvara "Sogno Georgia ai Mondiali e Napoli vincitore Champions" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La mia vita è cambiata completamente dopo nascita di mio figlio". ROMA - "Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che laha tanto da offrire. Faremo tutto il possibile per realizzare il nostroe giocare in Coppa del Mondo. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Ab

Kvaratskhelia : “Sogno la Georgia ai Mondiali e il Napoli vincitore della Champions League” - Ogni giorno mi sveglio felice: spero che tutti possano sperimentare una tale felicità nella loro vita. Mi avevano detto fosse un grande allenatore e sono felice di poterlo sperimentare in prima persona. Spero che sarà anche lui un calciatore in futuro“, ha aggiunto l’ala del Napoli. Abbiamo la capacità e il carattere per trasformare questo sogno in realtà“. (Sportface.it)

