Blitz della Guardia di Finanza, 15 arresti per spaccio tra Napoli e Salerno: sequestrati un quintale di droga e 820mila euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. Zon.it - Blitz della Guardia di Finanza, 15 arresti per spaccio tra Napoli e Salerno: sequestrati un quintale di droga e 820mila euro Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per delega del ProcuratoreRepubblica, si comunica che militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziariadie personaleSquadra MobileQuestura di, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno eseguito un’ordinanza applicativacustodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P.

