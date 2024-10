Ubriaco, senza patente e in sella a un motorino rubato: denunciato (Di martedì 8 ottobre 2024) Ubriaco, senza patente e a bordo di un motorino rubato. Così il conducente di un veicolo guidava per le strade di Sampierdarena lo scorso sabato, quando è stato sorpreso dagli agenti della polizia stradale, nel quartiere genovese per un'attività di controllo del territorio.Procedeva in modo Genovatoday.it - Ubriaco, senza patente e in sella a un motorino rubato: denunciato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)e a bordo di un. Così il conducente di un veicolo guidava per le strade di Sampierdarena lo scorso sabato, quando è stato sorpreso dagli agenti della polizia stradale, nel quartiere genovese per un'attività di controllo del territorio.Procedeva in modo

