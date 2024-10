Isaechia.it - Temptation Island, Gabriela Chieffo dedica un romantico tatuaggio a Giuseppe Ferrara (Foto)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tra i protagonisti indiscussi della decima edizione di, andata in onda lo scorso anno su Canale 5, ci sono stati anche. I due avevano deciso di partecipare al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in seguito ad alcuni messaggi inviati daad alcune ragazze e poi scoperti da. All’interno del programmaaveva dimostrato interesse per alcune delle tentatrici e laper tutta risposta si era avvicinata al single Fouad Elshafi, con il quale c’era stato anche un bacio.