Spider-Man 4: si moltiplicano le voci sul ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire, quanto c'è di vero? (Di martedì 8 ottobre 2024) Sale l'attesa per il nuovo capitolo di Spider-Man con Tom Holland e gli indizi di un ritorno dei due vecchi Uomo-Ragno aumentano C'è molta curiosità intorno ai piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per Spider-Man 4, che dovrebbe arrivare nelle sale intorno al 2026. I dettagli sulla trama e su chi effettivamente farà ritorno nel cast sono ancora top secret, ma nelle ultime ore il sito The Cosmic Circus ha condiviso alcune interessanti novità e possibili anticipazioni. La più importante riguarda i piani per i rispettivi Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Secondo lo scooper Alex Perez, "c'è una forte possibilità che si presentino per un ruolo più esteso questa volta", il che significa che potremmo vederli con un

