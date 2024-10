Renzi attacca Meloni: “Brava solo a comunicare, ma sui fatti è come Chiara Ferragni, pronta ad esplodere” (Di martedì 8 ottobre 2024) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non risparmia critiche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intervenendo al programma Live In su Sky TG24, Renzi ha tracciato un quadro impietoso della gestione del governo da parte della Meloni, paragonandola a un’influencer: “Bravissima a comunicare, ma sui fatti è come Chiara Ferragni. SemBrava intoccabile, poi è arrivato L'articolo Renzi attacca Meloni: “Brava solo a comunicare, ma sui fatti è come Chiara Ferragni, pronta ad esplodere” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Renzi attacca Meloni: “Brava solo a comunicare, ma sui fatti è come Chiara Ferragni, pronta ad esplodere” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Matteo, leader di Italia Viva, non risparmia critiche alla Presidente del Consiglio Giorgia. Intervenendo al programma Live In su Sky TG24,ha tracciato un quadro impietoso della gestione del governo da parte della, paragonandola a un’influencer: “Bravissima a, ma sui. Semintoccabile, poi è arrivato L'articolo: “, ma suiad” proviene da Il Difforme.

