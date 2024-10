Morto sul lavoro al porto: “Dichiarato lo stato d'agitazione” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Siamo costretti a prendere atto che continua la scia di sangue - ancora morti sul lavoro - un incidente sul lavoro nel porto di Napoli. Un lavoratore della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, 60 anni, è Morto all'interno del porto commerciale travolto da un mezzo meccanico. In attesa di Napolitoday.it - Morto sul lavoro al porto: “Dichiarato lo stato d'agitazione” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Siamo costretti a prendere atto che continua la scia di sangue - ancora morti sul- un incidente sulneldi Napoli. Un lavoratore della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, 60 anni, èall'interno delcommerciale travolto da un mezzo meccanico. In attesa di

Aeroporto Sanzio - bando per Roma e Milano : ci siamo - ecco i nuovi orari. Ma nella bozza d'intesa sabato e domenica non ci sono voli (Acquaroli al lavoro) - ANCONA L?ultimo miglio è sempre il più lungo del percorso. E l?iter per il new deal dei voli di continuità territoriale non fa eccezione. La gestazione del nuovo... (Corriereadriatico.it)

Incidente sul lavoro nel Porto di Napoli - muore un operaio di 60 anni - Un operaio di 60 anni è morto all'interno del porto commerciale di Napoli, travolto da un mezzo meccanico. Lustro (Filt Cgil): "Necessari interventi concreti"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Napoli - incidente sul lavoro nel porto : morto un operaio di 60 anni - Napoli, incidente sul lavoro nel porto: morto un operaio di 60 anni “Siamo in attesa che […] L'articolo Napoli, incidente sul lavoro nel porto: morto un operaio di 60 anni sembra essere il primo su Teleclubitalia. Ancora una morte bianca a Napoli. A darne notizia, in una nota, è la segreteria ... (Teleclubitalia.it)