Lanazione.it - Lucca Comics, la prima volta senza Castelli. “Era un punto di riferimento di tutto il mondo del fumetto”

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – L’edizione 2024 di& Games presenta (come di consueto) un ricco programma di eventi, mostre e ospiti. Purtroppo, con un’asche si farà sentire; quella di Alfredo, il grande sceneggiatore scomparso nel febbraio scorso all’età di 76 anni. Ogni anno, come è normale che sia nel corso della vita, ildelsi trova a dover ricordare protagonisti grandi e piccoli che sono scomparsi, ma in questa( 30 ottobre-3 novembre) il vuoto sarà davvero incolmabile.