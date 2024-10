Lavora in teatro, gira l’Italia da nord a sud «come un matto» e si diverte come sempre. Eppure è vero che non fa film e serie da un po’ di tempo. Perché? (Di martedì 8 ottobre 2024) Per anni Emilio Solfrizzi è stato uno dei volti più amati di film e fiction. Impossibile non ricordare i suoi ruoli in Tutti pazzi per amore e Sei forte, maestro. Ha recitato, inoltre, in diversi film diretti da grandi nomi del cinema, da Vanzina a comencini e Genovese. Poi, a un certo punto, lo stop. Non deciso o casuale ma come “imposto”. Secondo quanto riportato da Il Messaggero che l’ha intervistato, Solfrizzi dal 2016 a oggi ha girato solo due film e la sua ultima fiction risale al 2017. Ma è uno stop solo televisivo: l’attore Lavora infatti moltissimo a teatro ed è soddisfatto. Per questo, quando si sente dire: “Che fine hai fatto” storce il naso. Iodonna.it - Lavora in teatro, gira l’Italia da nord a sud «come un matto» e si diverte come sempre. Eppure è vero che non fa film e serie da un po’ di tempo. Perché? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Per anni Emilio Solfrizzi è stato uno dei volti più amati die fiction. Impossibile non ricordare i suoi ruoli in Tutti pazzi per amore e Sei forte, maestro. Ha recitato, inoltre, in diversidiretti da grandi nomi del cinema, da Vanzina ancini e Genovese. Poi, a un certo punto, lo stop. Non deciso o casuale ma“imposto”. Secondo quanto riportato da Il Messaggero che l’ha intervistato, Solfrizzi dal 2016 a oggi hato solo duee la sua ultima fiction risale al 2017. Ma è uno stop solo televisivo: l’attoreinfatti moltissimo aed è soddisfatto. Per questo, quando si sente dire: “Che fine hai fatto” storce il naso.

