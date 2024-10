Jennifer uccisa dal fidanzato, “resuscitata” dall’intelligenza artificiale all’insaputa dei genitori: “Ce l’hanno strappata di nuovo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Una tragedia che torna a fare male. Jennifer Ann Crecente, uccisa a 18 anni dal fidanzato nel 2006, è stata “resuscitata” dall’intelligenza artificiale. Una notifica in piena notte ha avvisato suo padre, Drew Crecente, di ciò che stava accadendo: il nome della figlia compariva di nuovo in rete, ma non per un ricordo o una commemorazione. Jennifer era diventata un personaggio creato su Character.AI, una piattaforma che permette di chattare con chatbot ispirati a persone reali o immaginarie.Leggi anche: Kate Middleton sarà ricoverata ancora in ospedale: “Nuova operazione chirurgica” “Ce l’hanno rubata di nuovo” «Come se ci fosse stata rubata di nuovo», ha detto Drew Crecente a Business Insider, descrivendo lo shock di quella notifica. Thesocialpost.it - Jennifer uccisa dal fidanzato, “resuscitata” dall’intelligenza artificiale all’insaputa dei genitori: “Ce l’hanno strappata di nuovo” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una tragedia che torna a fare male.Ann Crecente,a 18 anni dalnel 2006, è stata “. Una notifica in piena notte ha avvisato suo padre, Drew Crecente, di ciò che stava accadendo: il nome della figlia compariva diin rete, ma non per un ricordo o una commemorazione.era diventata un personaggio creato su Character.AI, una piattaforma che permette di chattare con chatbot ispirati a persone reali o immaginarie.Leggi anche: Kate Middleton sarà ricoverata ancora in ospedale: “Nuova operazione chirurgica” “Cerubata di” «Come se ci fosse stata rubata di», ha detto Drew Crecente a Business Insider, descrivendo lo shock di quella notifica.

