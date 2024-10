Israele-Iran, nessuno vuole la guerra ma… Lo scenario che preoccupa la Cia (Di martedì 8 ottobre 2024) Che William Burns dica pubblicamente ciò che molti funzionari ed ex funzionari d’intelligence occidentali pensano è una notizia. La notizia. Israele e Iran non vogliono un “conflitto totale” ma si temono errori di calcolo che possono alimentare un’ulteriore escalation, ha detto il direttore della Central Intelligence Agency. Il rischio escalation indesiderata “Ci troviamo di fronte al pericolo molto reale di un’ulteriore escalation regionale del conflitto”, ha detto Burns ospite, nel giorno del primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre contro Israele, della conferenza annuale di Cipher Brief a Sea Island, in Georgia. La leadership israeliana sta “valutando con molta attenzione” come rispondere all’attacco missilistico balistico dell’Iran della scorsa settimana, ha spiegato. Formiche.net - Israele-Iran, nessuno vuole la guerra ma… Lo scenario che preoccupa la Cia Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Che William Burns dica pubblicamente ciò che molti funzionari ed ex funzionari d’intelligence occidentali pensano è una notizia. La notizia.non vogliono un “conflitto totale” ma si temono errori di calcolo che possono alimentare un’ulteriore escalation, ha detto il direttore della Central Intelligence Agency. Il rischio escalation indesiderata “Ci troviamo di fronte al pericolo molto reale di un’ulteriore escalation regionale del conflitto”, ha detto Burns ospite, nel giorno del primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre contro, della conferenza annuale di Cipher Brief a Sea Island, in Georgia. La leadership israeliana sta “valutando con molta attenzione” come rispondere all’attacco missilistico balistico dell’della scorsa settimana, ha spiegato.

