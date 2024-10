Crescere insieme: percorsi socio-pedagogici di alta formazione all'Amendola di sarno (Di martedì 8 ottobre 2024) Presentati presso l’ Auditorium del Teatro S. Alfonso di Pagani i percorsi formativi a carattere socio-pedagogico organizzati dall’ Azienda Consortile Agro Solidale insieme all’ Università di Salerno – Dipartimento di Studi Politici e Sociali in collaborazione con l’ alta Scuola di formazione Salernotoday.it - Crescere insieme: percorsi socio-pedagogici di alta formazione all'Amendola di sarno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Presentati presso l’ Auditorium del Teatro S. Alfonso di Pagani iformativi a carattere-pedagogico organizzati dall’ Azienda Consortile Agro Solidaleall’ Università di Salerno – Dipartimento di Studi Politici e Sociali in collaborazione con l’Scuola di

Le vie del BIKE: un modello di collaborazione per lo sviluppo del cicloturismo in Italia - Il progetto “Le vie del BIKE”, una dimostrazione di come la collaborazione tra le regioni italiane possa essere sviluppare il cicloturismo ... (bikeitalia.it)

“Tre Valli successo di gruppo, ma non tutti pedalano insieme” - Alla presentazione della classica, i presidenti di "Binda" e "Camera di Commercio" sottolineano le difficoltà incontrate con alcuni albergatori. La corsa in diretta su Rai2 per 3 ore e 15' ... (varesenews.it)

Percorso a ostacoli per il campo largo. Il Pd insiste: “Solo uniti si vince” - L’inciampo sulla Rai e quello in Liguria scuotono i partiti della coalizione. Ma i dem vanno dritti: “È una maratona, tensioni normali, ... (repubblica.it)