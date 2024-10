Beko Tavolo in Regione per evitare la crisi (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi alle 15 si riunisce il Tavolo anticrisi della Regione Toscana, dove il consigliere delegato del presidente Giani, Valerio Fabiani, ha invitato le istituzioni senesi e i sindacati per fare il punto della situazione. Saranno dunque presenti il vicesindaco Michele Capitani, il consigliere provinciale Alessandro Masi e i segretari di categoria Daniela Miniero (Fiom Cgil), Giuseppe Cesarano (Fim Cisl) e Massimo Martini (Uilm) nel tentativo di elaborare una strategia per rendere attrattivo lo stabilimento Beko di viale Toselli. Ieri i sindacati nazionali hanno inviato una nuova lettera al ministro Urso e alla stessa Beko per "richiedere con urgenza la convocazione di un incontro" a Roma e discutere "le peculiarità occupazionali e industriali che dovranno caratterizzare il piano industriale rispetto ai siti italiani". Lanazione.it - Beko Tavolo in Regione per evitare la crisi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi alle 15 si riunisce ilantidellaToscana, dove il consigliere delegato del presidente Giani, Valerio Fabiani, ha invitato le istituzioni senesi e i sindacati per fare il punto della situazione. Saranno dunque presenti il vicesindaco Michele Capitani, il consigliere provinciale Alessandro Masi e i segretari di categoria Daniela Miniero (Fiom Cgil), Giuseppe Cesarano (Fim Cisl) e Massimo Martini (Uilm) nel tentativo di elaborare una strategia per rendere attrattivo lo stabilimentodi viale Toselli. Ieri i sindacati nazionali hanno inviato una nuova lettera al ministro Urso e alla stessaper "richiedere con urgenza la convocazione di un incontro" a Roma e discutere "le peculiarità occupazionali e industriali che dovranno caratterizzare il piano industriale rispetto ai siti italiani".

Scioperano i lavoratori della Energica Motor Company di Soliera - tavolo in Regione - I lavoratori di Energica Motor  Company, azienda di Soliera che progetta e produce moto elettriche, insieme alla Fiom Cgil hanno scioperato stamattina con anche un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di via Scarlatti. Alla base della protesta un ridimensionamento della realtà ... (Modenatoday.it)

Alluvione a Falconara - tavolo di confronto tra Comune - Regione - Protezione Civile e Consorzio di bonifica - FALCONARA MARITTIMA – Incontro nella mattinata di oggi tra l’amministrazione falconarese e il dirigente della Protezione Civile regionale Ing. Stefano Stefoni, anche alla presenza della progettista Ing. Elena Guerrini del Consorzio di Bonifica. Al tavolo di confronto sono state analizzate le... (Anconatoday.it)

Crisi Italgelato - tavolo in Regione : "C'è un accordo" - Tavolo regionale per la definizione relativo alla crisi dello stabilimento Italgelato di Camisano Vicentino Coordinato dall’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro con l’assistenza della Direzione Lavoro regionale, il tavolo ha affrontato la situazione in riferimento a tutti i lavoratori... (Vicenzatoday.it)