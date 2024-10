Allarme incendio all'asilo, ma la verità è un'altra (Di martedì 8 ottobre 2024) Momenti di paura, per fortuna terminati con un sospiro di sollievo, quelli vissuti ieri, lunedì 7 ottobre, a Salorno. Intorno alle 15 i vigili del fuoco sono stati allertati per l’attivazione di un rilevatore di incendio all’asilo del paese.Arrivati sul posto, però, hanno constatato che non Trentotoday.it - Allarme incendio all'asilo, ma la verità è un'altra Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Momenti di paura, per fortuna terminati con un sospiro di sollievo, quelli vissuti ieri, lunedì 7 ottobre, a Salorno. Intorno alle 15 i vigili del fuoco sono stati allertati per l’attivazione di un rilevatore diall’del paese.Arrivati sul posto, però, hanno constatato che non

Scoppia un incendio a Favara : è allarme per una palazzina di tre piani avvolta dal fuoco e dal fumo - È stata mandata, dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, la squadra di rincalzo e anche l'autoscala. Uomini e mezzi che sono andati ad aggiungersi ai primi arrivati in via Umberto Saba a Favara. C'è un'intera palazzina di tre piani avvolta dal fumo e forse anche dalle fiamme... (Agrigentonotizie.it)

Parte l’allarme antincendio in diretta a Uno Mattina In Famiglia - gelo in studio : “Evacuare i locali” - Pochi secondi di panico nello studio di Uno Mattina In Famiglia nella puntata di oggi, 6 ottobre 2024. Indrig Muccitelli stava intervistando il professore Paolo D'Achille quando è partito l'allarme antincendio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Evacuate subito lo studio”. Uno Mattina in Famiglia - scatta l’allarme antincendio : il gelo in diretta - "Evacuare subito i locali"Panico questa mattina negli studi di Uno Mattina in Famiglia: scatta l'allarme antincendio pic. L’uomo prima di ripartire chiede: “Allora possiamo andare avanti?”, un po’ come a cercare rassicurazioni del caso. Le telecamere non si sono state spente e la padrona di ... (Caffeinamagazine.it)