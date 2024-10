Al Grande Fratello Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato: “È aggressivo. Prima o poi gli cadrà la maschera” (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non scorre buon sangue. All'interno della Casa c'è chi prende le difese dell'uno o dell'altro e a intervenire sono anche le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Fanpage.it - Al Grande Fratello Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato: “È aggressivo. Prima o poi gli cadrà la maschera” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tranon scorre buon sangue. All'interno della Casa c'è chi prende le difese dell'uno o dell'altro e a intervenire sono anche le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Chi è Iago Garcia? Età - fidanzata e Instagram - Attore amatissimo, conosciamo Iago Garcia, concorrente al Grande Fratello 2024 L'articolo Chi è Iago Garcia? Età, fidanzata e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - Iago Garcia vs Beatrice Luzzi : ‘E’ intelligente come la Strega di Macbeth” - twitter. Se c’è qualcosa che Beatrice Luzzi sa fare benissimo è ‘agitare le acque’. (…) Le streghe di Macbeth che creano tutto il dramma. “E’ il suo lavoro, diciamocelo: sennò stava qui a ricamare l’uncinetto” ha risposto Shaila Gatta, sottolineando che “pensa quante ne dirà adesso in ... (Davidemaggio.it)

Grande Fratello : chi sarà il preferito tra Iago Garcia - Clayton Norcross - MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi? I sondaggi - Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il settimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Chi sarà il preferito? I sondaggi. (Comingsoon.it)