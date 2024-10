Tajani in Argentina: “Obiettivo è rafforzare e approfondire la cooperazione ininterrotta” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per il ministro degli esteri il rapporto d'amicizia tra Italia e Argentina è un "caposaldo della politica estera italiana: un'armonia tra persone prima ancora che tra governi" L'articolo Tajani in Argentina: “Obiettivo è rafforzare e approfondire la cooperazione ininterrotta” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani in Argentina: “Obiettivo è rafforzare e approfondire la cooperazione ininterrotta” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per il ministro degli esteri il rapporto d'amicizia tra Italia eè un "caposaldo della politica estera italiana: un'armonia tra persone prima ancora che tra governi" L'articoloin: “la” proviene da Il Difforme.

Tajani - 'l'amicizia tra Italia e Argentina è incrollabile' - "L'Italia sarà sempre a fianco dell'Argentina e della sua gente. Inizia così l'editoriale per il quotidiano argentino 'La Nacion' firmato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, appena arrivato a Buenos Aires per una missione di sistema. I nostri Paesi sono d'altronde due grandi democrazie che ... (Quotidiano.net)

Tajani in missione in Argentina e Brasile “Rafforzare legami” - Vogliamo essere la voce di questa regione in Europa – ha dichiarato il Ministro -. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Lo rende noto la Farnesina. “Questo viaggio a San Paolo rappresenta anzitutto un’opportunità per consolidare le relazioni politiche ed economico-commerciali con un partner ... (Unlimitednews.it)

Argentina - il progetto Italea a Buenos Aires. Tajani : Rafforziamo i legami con gli italiani all’estero - Antonio Tajani, il progetto Italea – parte dell’iniziativa “Turismo delle radici” – fa tappa a Buenos Aires in occasione della Fit, Feria Internacional de Turismo. Il progetto coinvolge oltre 800 piccoli Comuni italiani, vincitori del bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli ... (Ildenaro.it)