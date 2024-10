Settimana mondiale dell'allattamento: tante persone agli eventi di Volterra e Pontedera (Di lunedì 7 ottobre 2024) Molta partecipazione agli eventi della Settimana mondiale per l'allattamento che si sono svolti nei giorni scorsi a Pontedera e a Volterra. Nella sezione di ostetricia dell'ospedale Volterrano molte le neo e future mamme che hanno partecipato all'incontro 'Il contatto in sicurezza Pisatoday.it - Settimana mondiale dell'allattamento: tante persone agli eventi di Volterra e Pontedera Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Molta partecipazioneper l'che si sono svolti nei giorni scorsi ae a. Nella sezione di ostetricia'ospedaleno molte le neo e future mamme che hanno partecipato all'incontro 'Il contatto in sicurezza

Settimana mondiale per l’allattamento : incontri in Aoup dedicato ai futuri genitori - L’Aoup ha aderito con due incontri aperti ai futuri genitori che si sono svolti l’1 e il 3 ottobre nel presidio ospedaliero di Santa. “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi”: è questo lo slogan della Sam-Settimana mondiale dell’allattamento 2024 che in Italia si tiene dall’1 al 7 ottobre. (Pisatoday.it)

Settimana Mondiale Allattamento 2024 - inaugurati a Livorno un nuovo baby pit stop Unicef e i locali dedicati al sostegno psicologico - Sono stati presentati a Livorno il nuovo baby pit stop Unicef donato dall'associazione "Insieme per la vita" e realizzato all'interno della Biblioteca Comunale Stenone e i locali dedicati al sostegno psicologico e supporto alla genitorialitá al primo piano del Consultorio Est di Via Impastato a... (Livornotoday.it)

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento abbiamo chiesto agli esperti quali sono i benefici per mamma e bambino. Ecco perché è così importante - L’American Academy of Pediatrics lo definisce un ‘liquido vivo’ che non solo difende il bambino dalle infezioni, ma riduce anche il rischio di asma fino ai sei anni di vita, se l’allattamento è prolungato per almeno quattro mesi», spiega il Dottor Arturo Giustardi, pediatra neonatologo e presidente ... (Iodonna.it)