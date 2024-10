Regionali Vecchi non si candida | C’era uno stallo scelta generosa

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Luca(foto) fa un passo indietro. Non correrà alle elezioni. Iti uomini del Pd erano 4 per 3 posti in lista. Una situazione diche si sarebbe dovuta risolvere stasera, nella riunione decisiva. Ieri l’ex sindaco (che potrebbe avere un ruolo di rilievo nel partito regionale) ha annunciato la sua rinuncia.ricorda di aver "raccolto con piacere, e talvolta con sorpresa, una sollecitazione diffusa di tanti reggiani a proseguire un impegno" tanto da diventare la bandiera dei circoli. Ma ora si è creata una sitazione di impasse. "Ho grande stima e rispetto dell’impegno dei miei tre compagni di partito, Alessio Mammi, Andrea Costa e Federico Amico che hanno svolto un ottimo lavoro in questi 5 anni seppure in ruoli e modi diversi tra loro. L’aspettativa di dare continuità a un primo mandato è assolutamente comprensibile e doverosamente rispettabile. (Ilrestodelcarlino.it)