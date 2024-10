Poche ore fa è venuto a mancare l’amato papà di Veronica Gentili | l’annuncio di Max Angioni a Le Iene

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un lutto ha colpito la trasmissione”Le”. La puntata in onda domenica 6 ottobre su Italia 1 è andata in onda senza la conduttrice, la giornalista non era riuscita a essere presente nemmeno al debutto domenica scorsa, proprio per l’improvviso problema di salute delGiuseppe,nelle scorse ore. “Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtropponon può essere con noi – ha detto in apertura Max-. La settimana scorsaera dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suoche aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza e invece,ore fa, mentre eravamo in prova,è stata ancora chiamata perché suoGiuseppe purtroppo è”, ha aggiunto il comico.