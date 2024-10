Nozze in vista per la coppia vip? La foto scatena i fan (Di lunedì 7 ottobre 2024) Personaggi Tv. La famosa showgirl italiana ha stupito i suoi fan sui social con uno scatto sospetto. La donna ha pubblicato una foto che ha fatto subito pensare che possa esserci un matrimonio in vista per lei. L’immagine, condivisa nelle storie del suo profilo Instagram, ha alimentato le voci sulle possibili Nozze e sui social network i suoi follower ora vogliono saperne di più. Che si tratti di un annuncio velato? Possibile. D’altronde, la vip e il suo fidanzato stanno insieme da più di un anno, hanno iniziato la convivenza e le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele. Tvzap.it - Nozze in vista per la coppia vip? La foto scatena i fan Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Personaggi Tv. La famosa showgirl italiana ha stupito i suoi fan sui social con uno scatto sospetto. La donna ha pubblicato unache ha fatto subito pensare che possa esserci un matrimonio inper lei. L’immagine, condivisa nelle storie del suo profilo Instagram, ha alimentato le voci sulle possibilie sui social network i suoi follower ora vogliono saperne di più. Che si tratti di un annuncio velato? Possibile. D’altronde, lae il suo fidanzato stanno insieme da più di un anno, hanno iniziato la convivenza e le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu - nozze in vista? La (strana) foto su Instagram scatena i fan - Fresca di divorzio dall'ex compagno Brian Perri, Elisabetta Canalis potrebbe presto convolare a nuove nozze con Georgian Cimpeanu. Nessun annuncio è stato fatto dall'ex velina di... (Leggo.it)

Anthony e Asia - viaggio di nozze tra dubbi e attrazione. Matrimonio a prima vista 2024 : una prova difficile - 90 di altezza. A frenarli potrebbe essere – paradossalmente – proprio un loro “punto di forza”: avere le idee molto decise su ciò che si vuole. Nella puntata in onda stasera su Real Time sarà il momento del viaggio di nozze delle tre coppie: un momento chiave del docu realtity perché ... (Ilgiorno.it)

Marta Luisa di Norvegia e Durek Verrett : l’intervista prima delle nozze - La principessa Marta Luisa di Norvegia si è unita in matrimonio con Durek Verrett il 31 agosto. Ha dichiarato: “All’inizio, mi ha fatto male. La principessa si è fermata a riflettere sul matrimonio. La rivista ha ottenuto l’esclusiva per documentare questa occasione unica, in cui i membri della ... (Velvetmag.it)