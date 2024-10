Ilgiorno.it - Milano, l’ex Cinema Odeon diventa una Beauty Hall di Rinascente: quando apre e come sarà

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Nuova veste per il Palazzoin pieno centro a. L’edificio che per anni ha ospitato l’iconicodiventerà unadi. L'azienda ha infatti annunciato che a maggio 2027 inaugurerà uno spazio di oltre 3mila metri quadrati interamente dedicato alla bellezza, descritto proprioun hub esperienziale. L'investimento complessivo è pari a 40 milioni di euro, con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand che saranno presenti nello spazio per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di euro. Con il progetto prenderà vita il-district, che rivoluzionerà i flussi urbani della zona, dando nuovo slancio a via Santa Radegonda, via Agnello e lo stesso Corso Vittorio Emanuele. Il distrettocomposto dal main building,Annex e