Madonna, morto il fratello Christopher: «Insieme abbiamo scalato le vette più alte, annaspato nei momenti più bassi. Non ci sarà mai più nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte» (Di lunedì 7 ottobre 2024) I due, un tempo legatissimi, poi divisi da una lunga faida, si erano riavvicinati da una decina d'anni. Per la pop star si tratta del secondo grave lutto nel giro di due mesi: a settembre aveva perso la matrigna Joan, anche lei stroncata da un cancro Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I due, un tempo legatissimi, poi divisi da una lunga faida, si erano riavvicinati da una decina d'anni. Per la pop star si tratta del secondo grave lutto nel giro di due mesi: a settembre aveva perso la matrigna Joan, anche lei stroncata da un cancro

