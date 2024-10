Lady Gaga: sale vuote per Joker e matrimonio senza invitati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Life&People.it Sembra passata una vita da quel chiacchieratissimo red carpet, steso al Lido tra centinaia di fan adoranti, accorsi alla presentazione di Joker 2: Folie à deux. Era la 81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la stessa kermesse che l’aveva vista debuttare assieme al compagno, Michael Polansky, con il solitario da otto carati in diamante a taglio ottagonale in bella vista, gioiello dal valore commerciale di oltre mezzo milione di dollari. Le ultimissime voci sul matrimonio di Lady Gaga non riescono tuttavia a scacciare le critiche incessanti che stanno funestando le prime settimane di uscita della nuovissima pellicola che la vede protagonista, assieme a Joaquin Phoenix, di un viaggio inaspettato e sgradito ai più. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Life&People.it Sembra passata una vita da quel chiacchieratissimo red carpet, steso al Lido tra centinaia di fan adoranti, accorsi alla presentazione di2: Folie à deux. Era la 81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la stessa kermesse che l’aveva vista debuttare assieme al compagno, Michael Polansky, con il solitario da otto carati in diamante a taglio ottagonale in bella vista, gioiello dal valore commerciale di oltre mezzo milione di dollari. Le ultimissime voci suldinon riescono tuttavia a scacciare le critiche incessanti che stanno funestando le prime settimane di uscita della nuovissima pellicola che la vede protagonista, assieme a Joaquin Phoenix, di un viaggio inaspettato e sgradito ai più.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché in Joker : Folie à deux manca una scena di Lady Gaga che aveva fatto il giro di tutti i social - "Volevo che fosse un momento più musicale e d'atmosfera", ha ammesso il regista. Nel montaggio finale di Todd Phillips Harley Quinn, invece, entra in aula cantando ma non bacia alcuna donna. Anche se all'epoca non sapevamo bene di cosa si trattasse, ha sicuramente attirato l'attenzione di tutti. Articolo originariamente pubblicato su GQ Spagna LEGGI ANCHE: Joker Folie à deux e l'enigma del ... (Gqitalia.it)

Joker : Folie à Deux - Lady Gaga sarebbe rimasta scioccata dalle recensioni negative - La prima è interpretata dalla cantante/attrice Lady Gaga e il regista Todd Phillips ha …. Il nuovo capitolo continua la storia dell'originale, con l'aggiunta di alcuni personaggi dei fumetti DC come Harley Quinn e Harvey Dent. Secondo quanto riportato da diverse fonti, la cantante vorrebbe lasciarsi subito alle spalle la delusione per il film Il primo Joker era stato un grande successo, arrivando ... (Movieplayer.it)

Joker : Folie à Deux - svelati i compensi di Joaquin Phoenix e Lady Gaga - In uno report dell'Hollywood Reporter sul film sono stati rivelati i compensi di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, compensi "stellari", ovviamente. Stefani Germanotta, vero nome di Lady Gaga, si è assicurata un compenso di 12 milioni …. Joker: Folie à Deux potrebbe rivelarsi uno dei flop più drammatici per Warner Bros. (Movieplayer.it)