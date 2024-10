La Schlein non vede i violenti pro-Pal: "Il corteo è stato per lo più pacifico" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davanti alle violenze della manifestazione pro-Palestina di sabato scorso la segretaria dem ribalta la realtà: "Al netto dei feriti, perfortuna è stata per lo più pacifica" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davanti alle violenze della manifestazione pro-Palestina di sabato scorso la segretaria dem ribalta la realtà: "Al netto dei feriti, perfortuna è stata per lo più pacifica"

Ilgiornale.it - La Schlein non vede i violenti pro-Pal: "Il corteo è stato per lo più pacifico"

Manovra, Schlein vede Sala e imprenditori milanesi: “Priorità ridurre costi energia” - Prima priorità – e la vorremmo discutere anche in queste settimane con le parti sociali in vista della Manovra e del piano strutturale di bilancio – è come ridurre i costi energetici che vedono in Italia i prezzi più alti di tutta Europa”. Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a ... (Leggi la notizia)

Schlein le vedeva le Olimpiadi prima di Parigi? A Londra 2012 tra i medagliati 8 azzurri come Egonu - C’è da pensare che a Riccardo Magi e ad Angelo Bonelli, che esternano in queste ore, evidentemente non piace la pallanuoto, perché 12 anni fa non intervennero dopo le medaglie per chiedere l’introduzione dello ius soli. E quindi naturalizzati oppure nati da un genitore straniero. Non si spiega ... (Leggi la notizia)

Cosa pensa Kamala dei migranti. FdI: "Non fatelo vedere a Schlein..." | VIDEO - twitter. com/ItfNUudfvL — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) July 23, 2024 Insomma, la sinistra italiana si spella le mani per la candidatura della vicepresidente contro Donald Trump in seguito al passo indietro di Joe Biden - manca ancora l'ufficialità della nomination ma la strada tra i ... (Leggi la notizia)