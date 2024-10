Isola dei Famosi 2025, spuntano i primi cinque possibili concorrenti: c’è anche una famosa ex di Amici (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra le sorprese del nuovo palinsesto di casa Mediaset c’è la riconferma dell’Isola dei Famosi. Nonostante il flop dell’anno precedente, il reality tornerà sul piccolo schermo con una nuova edizione prevista per marzo\aprile 2025. Alla conduzione ci sarà Elenoire Casalegno, la quale sarà accompagnata da Dario Maltese. Mentre si attendono gli altri nomi dello studio, nonché l’inviato, spuntano i primi nomi dei possibili naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Qui spicca Giulia Stabile, ballerina di Amici e conduttrice di Tu si que Vales. Isola dei Famosi 2025: i nomi dei primi naufraghi La missione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà quella di riscattare il flop dell’anno precedente. I telespettatori si ritroveranno a marzo, periodo in cui dovrebbe partire l’avventura, una nuova conduttrice, Elenoire Casalegno, che prende di fatto il posto di Vladimir Luxuria. Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi 2025, spuntano i primi cinque possibili concorrenti: c’è anche una famosa ex di Amici Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra le sorprese del nuovo palinsesto di casa Mediaset c’è la riconferma dell’dei. Nonostante il flop dell’anno precedente, il reality tornerà sul piccolo schermo con una nuova edizione prevista per marzo\aprile. Alla conduzione ci sarà Elenoire Casalegno, la quale sarà accompagnata da Dario Maltese. Mentre si attendono gli altri nomi dello studio, nonché l’inviato,nomi deinaufraghi che sbarcheranno in Honduras. Qui spicca Giulia Stabile, ballerina die conduttrice di Tu si que Vales.dei: i nomi deinaufraghi La missione della nuova edizione dell’deisarà quella di riscattare il flop dell’anno precedente. I telespettatori si ritroveranno a marzo, periodo in cui dovrebbe partire l’avventura, una nuova conduttrice, Elenoire Casalegno, che prende di fatto il posto di Vladimir Luxuria.

