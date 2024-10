Giovedì a Padova al via il Forum ‘Mercintreno’, apre Salvini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la prima volta spostato da Roma, il presidente Serio: Segnale importanza territori Padova – Le future politiche europee, lo sviluppo dei territori e la sostenibilità degli strumenti innovativi. Sono i temi al centro, Giovedì 10 ottobre, della XVI edizione di ‘Mercintreno’, il Forum del trasporto ferroviario delle merci che quest’anno si svolge presso la Green Logistics Expo di Padova (in Fiera, via Niccolò Tommaseo 59), che ha collocato proprio il trasporto ferroviario merci al centro di un percorso di sviluppo dei territori. Un appuntamento che sarà aperto alle ore 9. Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la prima volta spostato da Roma, il presidente Serio: Segnale importanza territori– Le future politiche europee, lo sviluppo dei territori e la sostenibilità degli strumenti innovativi. Sono i temi al centro,10 ottobre, della XVI edizione di, ildel trasporto ferroviario delle merci che quest’anno si svolge presso la Green Logistics Expo di(in Fiera, via Niccolò Tommaseo 59), che ha collocato proprio il trasporto ferroviario merci al centro di un percorso di sviluppo dei territori. Un appuntamento che sarà aperto alle ore 9.

Puntomagazine.it - Giovedì a Padova al via il Forum ‘Mercintreno’, apre Salvini

Fiorentina: giovedì incontro Funaro-Commisso. Nuove proposte per il Padovani? - La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha confermato: vedrà il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. . Che potrebbe fare nuove proposte a Palazzo Vecchio: forse l'intenzione di finanziare i lavori al Padovani per far giocare la Fiorentina lì in attesa della ristrutturazione del ... (Leggi la notizia)