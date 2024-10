Al via "Campioni di Salute", progetto formativo rivolto ai bambini per sensibilizzare sulla prevenzione (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA – Domani mattina, martedì 8 ottobre, presso il Teatro delle Muse di Ancona a partire dalle 9, si terrà l’evento inaugurale del progetto formativo “Campioni di Salute”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi prima e seconda Anconatoday.it - Al via "Campioni di Salute", progetto formativo rivolto ai bambini per sensibilizzare sulla prevenzione Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA – Domani mattina, martedì 8 ottobre, presso il Teatro delle Muse di Ancona a partire dalle 9, si terrà l’evento inaugurale deldi”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi prima e seconda

Asl Roma 3 : a Casal Bernocchi illustrati risultati Fase 2 Progetto Formativo City Competent - I primi risultati sono stati presentati nella giornata conclusiva del progetto, lo scorso 11 gennaio, mentre i filmati finali sono stato presentati per la prima volta questa mattina, e sono stati realizzati, in una seconda fase, con l’aiuto del personale sanitario e amministrativo della nostra ASL. ... (Ilfaroonline.it)

Infortuni e malattie professionali in agricoltura : progetto formativo dell'Asl di Caserta - "Le strategie di intervento territoriale sui rischi biologici, fitosanitari e derivanti dall'uso di attrezzature in agricoltura: contenimento degli infortuni, prevenzione ed emersione delle malattie professionali". Questo il titolo del progetto formativo dell'Asl di Caserta in programma giovedì... (Casertanews.it)

ASL Caserta - Progetto Formativo su “Le Strategie di Intervento Territoriale sui rischi Biologici - Fitosanitari e rischi derivanti dall’uso di Attrezzature in Agricoltura - ssa R. ssa M. Vincenzo De Cesare, Dr. Vincenzo De Cesare; Segreteria Scientifica Dr. Petruolo, Dr. Con la partecipazione del Direttore Generale Asl Caserta, Amedeo Blasotti, del Direttore Sanitario, Saverio Misso, del Direttore Dip. F. Dello Nigro. ssa S. Caserta. Orabona, Dr. C. Malatesta, Dr. ... (Casertanotizie.com)