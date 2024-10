Adesso è proprio finita Meghan Markle e Harry la rottura è totale | cosa si è scoperto

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Colpo di scena importante nella vita diMerkle. Ormai il matrimonio col principesarebbe finito e ci sarebbero delle conferme avvenute nelle scorse ore. Infatti, sono successe delle cose che hanno fatto intuire ai sudditi chye non ci siano più speranza di una prosecuzione del rapporto sentimentale. E ora resterebbero solo i comunicati ufficiali. Infatti,avrebbe ormai troncato con lui, dunque il matrimonio consarebbe fallito. Nelle ultime ore lei è stata vista ad un evento molto importante ed atteso, ma ci sono stati alcuni particolari che sono balzati subito alla cronaca. Andiamo a vedere per quale motivo ci sarebbe ormai la certezza che non stiano più assieme. Leggi anche:torna a Londra, la Famiglia Reale lo evita.