Tunisia: aperti i seggi per le elezioni presidenziali

aperti i seggi in Tunisia per le elezioni presidenziali. Il presidente uscente Kais Saied dovrà scontrarsi con due rivali. Si sono aperti i seggi elettorali in Tunisia per le elezioni presidenziali, con tre candidati in corsa, tra cui uno in carcere. Il voto mette il presidente Kais Saied contro due rivali.

Aperti seggi per presidenziali in Tunisia, Saied verso il bis - Nel caso in cui nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza del 50% più uno delle preferenze è previsto un secondo turno. . Si sono Aperti alle 8 e chiuderanno alle 18 i seggi in Tunisia, dove quasi 10 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Repubblica. ... (Quotidiano)