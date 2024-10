Torres-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Arezzo, match dello stadio Vanni Sanna valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa è in Serie positiva e arriva da due successi consecutivi, quindi ha assolutamente intenzione di proseguire su questa strada per non perdere terreno dal Pescara capolista. Torres-Arezzo, come seguire il match La compagine toscana, dal suo canto, dopo tre vittorie di fila, ha incassato la sconfitta contro la Ternana e adesso spera di ritrovare i tre punti in una trasferta molto ostica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Vanni Sanna valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa è inpositiva e arriva da due successi consecutivi, quindi ha assolutamente intenzione di proseguire su questa strada per non perdere terreno dal Pescara capolista., come seguire il match La compagine toscana, dal suo canto, dopo tre vittorie di fila, ha incassato la sconfitta contro la Ternana e adesso spera di ritrovare i tre punti in una trasferta molto ostica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Sportface)

