Sparatoria nel Milanese | ragazzo di 19 anni gravissimo

Una lite violenta, finita con una Sparatoria in strada. E' accaduto la scorsa notte a Novate Milanese (Milano). Un giovane di 19 anni è ora ricoverato in grave condizioni a Niguarda. Secondo le prime ricostruzioni la Sparatoria è avvenuta in via XXV Aprile al culmine di una pesante discussione

Novate Milanese, sparatoria in strada, 18enne grave - sparatoria in strada, paura a Novate Milanese L’episodio violento, secondo quanto riferito da Areu, è avvenuto poco dopo le 3,40 in via 25 aprile a Novate Milanese. Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Niguarda in seguito ad una sparatoria avvenuta a Novate ... (Ilnotiziario)

Sparatoria nel Milanese, un morto e un ferito: i carabinieri indagano - Un morto e un ferito in una presunta Sparatoria a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese: carabinieri al lavoro L'articolo Sparatoria nel Milanese, un morto e un ferito: i carabinieri indagano proviene da Il Difforme. . (Ildifforme)

Sparatoria nel Milanese: un morto e un ferito - Sul posto 118 e carabinieri. 45. . La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire. Stando a quanto si è appreso, al 118 era stata segnalata una Sparatoria e l’uomo deceduto presenterebbe lesioni da arma da taglio, il ferito, un 49enne, da arma da fuoco. È accaduto per strada, in via ... (Thesocialpost)