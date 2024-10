Postecoglou definisce la sconfitta del Brighton la peggiore da quando ha assunto la guida del Tottenham

(Di domenica 6 ottobre 2024) 2024-10-06 20:43:30 Ecco quanto riportato poco fa:L’allenatore delAngeha definito laper 3-2 della sua squadra contro ildomenica come ladaè entrato in carica.I gol nel secondo tempo di Yankuba Minteh, Georginio Rutter e Danny Welbeck hanno completato una straordinaria rimonta dopo che Brennan Johnson e James Maddison avevano segnato per gli Spurs in una gara emozionante sulla costa meridionale.La squadra diha dominato i primi 45 minuti all’Amex Stadium solo per trovare lo slancio per passare a favore deldopo l’intervallo.La vittoria porta la squadra di Fabian Hurzeler, imbattuta in casa in questa stagione, al sesto posto nella classifica della Premier League, mentre ladegli Spurs li mantiene al nono posto. (Justcalcio)