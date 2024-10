Operation Napoleon una storia vera ha ispirato il thriller storico con Iain Glen?

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il film, di Óskar Thór Axelsson, con Vivian Olafsdottir e(Jorah di Game Of Thrones) non èad alcuna, essendo tratto dall’omonimo romanzodi Arnaldur Indriðason, reclusivo romanziere specializzato in narrativa crime.: una scena del filmLa trama diinfatti si concentra sul ritrovamento, nei ghiacci islandesi, del relitto di un velivolo nazista, impegnato in una segreta manovra di intelligence, l’operazionee, appunto, condotta con la collaborazione delle forze alleate. La protagonista Vivian, avvocato e sorella di un membro della squadra di ritrovamento, si trova improvvisamente al centro di una cospirazione dove tutti, ‘buoni’ compresi, vogliono mettere ogni cosa a tacere. (Cinemaserietv)