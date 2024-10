Juventus-Cagliari LIVE 1-0: Vlahovic fallisce la doppietta su un comodo tap-in (Di domenica 6 ottobre 2024) IL TABELLINO Juventus-Cagliari 1-0 Reti: 14` rig. Vlahovic Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (70` Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatell (Di domenica 6 ottobre 2024) IL TABELLINO1-0 Reti: 14` rig.(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (70` Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatell (Calciomercato)

John Elkann e Pogba presenti allo Stadium: in tribuna per Juventus-Cagliari - Per il match delle 12.30 all`Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Cagliari si segnala anche la presenza sugli spalti di John Elkann e di... (Calciomercato)

Juventus-Cagliari, gol Vlahovic: la dedica a Bremer è commovente - Nell’esultanza dopo il gol realizzato, Vlahovic ha sventolato la maglietta numero 3 di Bremer insieme al resto dei compagni. Il difensore bianconero si è infortunato contro il Lipsia e ha concluso anzitempo la sua stagione 2024-2025. L'articolo Juventus-Cagliari, gol Vlahovic: la dedica a Bremer ... (Calcioweb.eu)

Juventus-Cagliari, sulle tribune dello Stadium c’è anche Paul Pogba - Il centrocampista francese potrà tornare a giocare a marzo 2025 (in attesa dell’ufficialità ), ma non è chiaro se lo farà o meno con la maglia della Juventus. Dopo la riduzione della squalifica per doping, si è rivisto all’Allianz Stadium di Torino Paul Pogba. twitter. Paul Pogba on Instagram! ... (Sportface)