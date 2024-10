Jannik Sinner la struggente dedica del campione-gentiluomo | il suo primo pensiero

(Di domenica 6 ottobre 2024)non stupisce più, non solo quando gioca. Tutto il mondo ha avuto modo di toccare con mano la signorilità e l'educazione di questo ragazzo nato e cresciuto nella piccola Sesto Pusteria, accudito da genitori che lavoravano dalla mattina alla sera e dai quali il ragazzino ha appreso l'arte della vita gentile. L'ennesima riprova è venuta ieri a Shanghai e ricorda i bei gesti del recente passato, dal famoso ombrellino aperto per proteggere la raccattapalle alla partita con il tennista in carrozzina. Tutto mentre il mondo si chiedeva come potesse mai essere dopato questo moderno cavaliere dello sport dalla faccia pulita ma dalle cannonate quando gioca e stravince. Come ieri, quando ha praticamente triturato il malcapitato giapponese Taro Daniel, numero 93 al mondo, rispedito a Tokyo con il punteggio di 6-1, 6-4. (Liberoquotidiano)