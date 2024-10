Barilla: "Nel 2023 investiti in ricerca e sviluppo 50 milioni di euro" (Di domenica 6 ottobre 2024) La nascita del pastificio Barilla di Parma, nel 1969 "è stata un'intuizione straordinaria" perché "aveva una capacità produttiva installata maggiore del mercato di riferimento con la quale Barilla è riuscita a portare la pasta su tanti mercati internazionali". Lo ha affermato oggi all'Adnkronos (Di domenica 6 ottobre 2024) La nascita del pastificiodi Parma, nel 1969 "è stata un'intuizione straordinaria" perché "aveva una capacità produttiva installata maggiore del mercato di riferimento con la qualeè riuscita a portare la pasta su tanti mercati internazionali". Lo ha affermato oggi all'Adnkronos (Parmatoday)

Elvis Presley: Lisa Marie Always Asked Her Father to Perform These 2 Classic Songs - Lisa Marie Presley had two soulful and classic songs, which she always asked Elvis Presley, to perform. They are also fan favorites.(cheatsheet)

Garth Brooks Responds to Shocking Sexual Assault Allegations: ‘I Do Not Fear the Truth’ - Garth Brooks responds to sexual assault allegations levied against him in a Los Angeles Superior Court. 'I do not fear the truth,' he says.(cheatsheet)

Dal "Garfagnana’s Got Talent" alla pubblicità Pan di Stelle: protagonista un bambino di Lucca - Filippo Giannotti, un ragazzo di 12 anni di Piano di Coreglia (Lucca), è il protagonista del nuovo spot pubblicitario dei biscotti Pan di Stelle, ...(gonews)