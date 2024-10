Smart working il lavoratore ha diritto all’indennizzo Inail in caso di infortunio | la sentenza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lo, almeno per alcune professioni e attività lavorative, riserva un gran numero di vantaggi rispetto al lavoro tradizionale. Zero spese per i trasporti, più tempo per organizzare la giornata e combinare il lavoro con le attività familiari e di svago e un minor rischio di burnout, sono sicuramente aspetti che giocano a favore del lavoro a distanza. Ma non sempre tutto va come si vorrebbe e qualche brutta sorpresa o incidente potrebbe essere dietro l’angolo. Ne sa qualcosa una donna che, per il tramite del sindacato, ha fatto ricorso per conseguire l’indennizzo, a seguito di un gravepatito (con postumi invalidanti) mentre sfruttava un permesso personale. Il tribunale di Milano si è recentemente pronunciato, con un provvedimento che va in una direzione favorevole ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Vediamo perché.