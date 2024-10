Pakistani tutti fuori Parcheggio Il Duomo pulito e sanificato Via tende e materassi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Qualcuno è ancora sdraiato sul materasso di fortuna appoggiato sul pavimento quando arrivano Volante e pattuglia della polizia municipale. Altri sonodalIl, alla mensa di San Girolamo. Hanno lasciato scarpe, magliette stese alle inferriate, vecchie coperte ammassate in un angolo. Carte, succhi di frutta. Calze. Persino uno stendino con i panni tesi. Ormai il posteggio era casa per una cinquantina diche chiedono asilo. Due ore più tardi molti di loro non ritroveranno più nulla, a parte zaini e borse messi da parte dalla Municipale. Alle 13, infatti, è scattato ieri l’intervento di sanificazione della struttura annunciato da Sigerico.