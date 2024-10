Nuovo centro islamico | decide la Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)culturalenella zona del Cascamificio, Comune eculturaleal Huda lavorano per realizzare marciapiedi e camminamenti pedonali in attesa delle autorizzazioni per il trasloco nella nuova sede grande il triplo rispetto all’attuale. Non sarebbe più necessaria la deroga alle attuali previsioni del Piano regolatore come annunciato a gennaio, ma secondo ilora la palla sarebbe in mano allaall’interno delle norme per il terzo settore. E’ emerso durante l’assemblea della giunta Fiordelmondo in via Tessitori. In ogni caso nel frattempoculturalee Comune sono al lavoro per la realizzazione dei marciapiedi che saranno finanziati dal primo e anche spazi verdi da attrezzare.