Il braccio robotico che si muove col pensiero

AGI - Sviluppare un'interfaccia cervello-computer che permetta all'utente di controllare un. A questo obiettivo è stato orientato uno studio, descritto sulla rivista Cell, condotto dagli scienziati dell'Università della California a San Francisco. Il team, guidato da Karunesh Ganguly e Nikhilesh Natraj, ha dimostrato l'efficacia di un'interfaccia cervello-computer (BCI), che ha permesso a un uomo affetto da paralisi di gestire il movimento di unattraverso un dispositivo elettronico controllato dagli impulsi cerebrali. Il paziente è stato in grado di afferrare, spostare e far cadere oggetti semplicemente immaginando di compiere tali azioni. La BCI ha funzionato per sette mesi senza necessità di regolazioni ulteriori, mentre i prodotti precedenti restavano settati per un paio di giorni al massimo.