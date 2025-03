Liberoquotidiano.it - Bohemian Rhapsody, febbre da biopic: grazie ai Queen, vola Tv8

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (- Tv8) Martedì sera chi non ne poteva più della telerissa Trump-Zelensky, dell'Ue e degli scontri governo-opposizione, si è potuto consolare con uno dei film più belli degli ultimi anni. Trattasi del pluripremiato, capolavoro che su Tv8 ha totalizzato quasi 400mila spettatori col 2.5% di share. Pubblico medio-alto secondo OmnicomMediaGroup, coi laureati sopra il 3% di share e gli under 25 vicini al 4%, per questo blockbuster del 2018 che prende in considerazione i primi 15 anni di storia deicol culmine nel celebre concerto al Live Aid del 1985. Vincitore di 4 premi Oscar, tra cui quello del miglior attore protagonista a Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, ildiretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher, in un'epoca di riletture woke e politically correct senza ritegno, si è ben guardato dall'esacerbare la tormentata vita privata del cantante morto di Aids nel 1991, puntando invece sul talento e cogliendo l'energia del gruppo inglese, tra i più osannati nella storia del rock.