Isaechia.it - Grande Fratello, trentasettesima puntata: eliminato Federico, faccia a faccia tra Lorenzo e Alfonso. In nomination…

Signorini, ancora una volta, ha presentato unaserale delil 6 marzo 2025. L’episodio del reality show si è aperto con la chiamata in studio diSpolverato per un confronto conD’Apice. L’ex protagonista di Temptation Island ha subito dimostrato con chiarezza il suo stato d’animo: “Prima era dispiaciuto, ora invece sono un po’ arrabbiato“, svelando di essere convinto cheabbia voluto creare una dinamica che includeva anche Chiara Cainelli: “Hai iniziato a creare la dinamica della gelosia di Shaila verso Chiara. Se ci metti una terza persona in mezzo però, quelle cose se sono positive o negative, se le prende anche lei“., in ogni caso, ha voluto sottolineare ha sua fiducia nei confronti della fidanzata: “Chiara non la metto in dubbio mi fido al 100% di lei“.